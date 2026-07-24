Dopo le prime sessioni di prove libere in Ungheria, Leclerc ha dichiarato di essere prudente, pur riconoscendo che le prestazioni sono buone. Ha aggiunto che le qualifiche saranno molto combattute, anche se non ha espresso ottimismo o pessimismo. La Ferrari ha mostrato segnali positivi sulla pista dell’Hungaroring, ma il pilota ha preferito mantenere un tono cauto in vista delle prossime prove.

La Ferrari esce dal venerdì di prove libere del Gran Premio d’Ungheria con indicazioni estremamente incoraggianti e Charles Leclerc non nasconde la soddisfazione per quanto mostrato dalla SF-26 sull’ Hungaroring. La scuderia di Maranello ha confermato fin dalle prime battute un ritmo di alto livello, risultando competitiva sia nella simulazione del giro veloce sia nelle prove sul passo gara, pur dovendo fare i conti con un piccolo inconveniente tecnico nella sessione inaugurale. Il monegasco aveva infatti concluso anzitempo la FP1 a causa di un problema emerso durante uno stint con alto carico di carburante. L’anomalia, risolta rapidamente... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Leclerc prudente dopo il venerdì in Ungheria: “Le prestazioni sono buone, ma le qualifiche saranno molto combattute”

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