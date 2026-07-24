Durante le prime libere sul circuito dell'Hungaroring, la Ferrari ha iniziato bene con Charles Leclerc che ha chiuso in testa con un tempo di 1. Seppur veloce nelle prime fasi, Leclerc ha poi avuto problemi tecnici che lo hanno costretto a interrompere la sessione. Antonelli era presente come spettatore, mentre Fornaroli ha incontrato difficoltà durante le prove. La pista si è dimostrata favorevole alle monoposto di Maranello, ma le complicazioni tecniche hanno interrotto il progresso di alcuni piloti.

Su una pista tecnicamente favorevole alle monoposto di Maranello, la Ferrari inizia subito col piede giusto. L'Hungaroring consegna infatti il primo posto nelle libere 1 a Charles Leclerc, che guida col ragguardevole tempo di 1.19.075 e tiene tutti alle sue spalle. Secondo Max Verstappen (+0.484) e terzo Lewis Hamilton (+0.543), mentre Russell è quinto e distante quasi un secondo. Antonelli cede la vettura a Vesti (7°), 16° Fornaroli su McLaren., Ferrari sogna la vittoria in Ungheria e i primi segnali che arrivano da Budapest e dall'Hungaroring sono ampiamente incoraggianti. Le prime prove libere vedono infatti svettare Charles Leclerc, che vola con la gomma rossa e stampa un ottimo tempo, chiudendo in 1. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Leclerc dolceamaro: vola nelle libere 1, ma poi rompe. Antonelli spettatore, Fornaroli fatica

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