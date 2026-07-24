Rafael Leao ha dichiarato che è arrivato il momento di prendere una decisione definitiva sul suo futuro con il Milan, interrompendo le attese che duravano da tempo. Le sue parole hanno riacceso il dibattito sulla possibilità di un addio al club, lasciando aperta la questione di un eventuale trasferimento. La società e il giocatore sono chiamati a chiarire la situazione in tempi brevi, senza ulteriori ritardi o dichiarazioni ambigue.

Il talento non basta più: serve una decisione definitiva per entrambe le parti. Leao si svegli. Le parole di Rafael Leao sul possibile futuro lontano dal Milan hanno riaperto un tema che ormai da tempo accompagna l’ambiente rossonero. L’attaccante portoghese ha parlato di una possibile nuova esperienza, ribadendo il rispetto per la maglia che gli ha dato tanto, ma il punto centrale adesso è un altro: è arrivato il momento che Leao e il Milan prendano una decisione definitiva. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Non si può vivere ancora in una zona grigia fatta di dubbi, aspettative e dichiarazioni interpretabili. Un giocatore del suo talento deve capire quale ruolo vuole avere nel futuro del club, mentre la società deve valutare se costruire ancora il proprio progetto attorno a lui oppure aprire un nuovo capitolo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Leao e il Milan, ora basta attese: è arrivato il momento di scegliere il futuro

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