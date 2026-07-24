Le Stelle di Branko ecco le previsioni di venerdì 24 luglio

Venerdì 24 luglio, alcuni segni dello Zodiaco avranno cambiamenti improvvisi nelle relazioni e nelle finanze. La Luna influenzerà le decisioni, portando tensioni o opportunità. Mercurio in aspetto negativo potrebbe causare malintesi sul lavoro. Marte favorirà azioni rapide, ma con cautela. Venere influenzerà i sentimenti, portando possibili incontri o tensioni. Nessun evento climatico rilevante è previsto. Le previsioni si basano su configurazioni planetarie senza considerare altri fattori.

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 24 luglio 2026 Ariete In una situazione astrale che voi, incontentabili, considerate ancora restrittiva, irrompe oggi il benefico raggio della Luna in Sagittario, segno custode e realizzatore dei vostri progetti di vita e dei vostri sogni d'amore. Molto buona per i viaggi, che sono però ancora ostacolati da Mercurio, tuttavia qualsiasi incognita sparisce quando inizia l'aiuto di Giove e il Sole che danno lo spunto di mirare in alto e di raggiungere traguardi che per molti sarebbero impossibili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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