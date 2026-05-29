Le Stelle di Branko ecco le previsioni di venerdì 29 maggio

Venerdì 29 maggio 2026, le previsioni indicano cambiamenti per alcuni segni. La giornata potrebbe portare tensioni e confronti, con possibili tensioni sul lavoro. Per altri, si prevedono momenti di stabilità e chiarezza nelle relazioni. L’oroscopo segnala anche possibili imprevisti in ambito finanziario e decisioni da prendere con attenzione. Nessun dettaglio su eventi specifici o personaggi coinvolti.

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L'oroscopo di Paolo Fox del 2026 - I Fatti Vostri 31/12/2025

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