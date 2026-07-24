Nel mese di agosto si svolgono due sagre dedicate alle fettuccine in provincia di Rieti. A Monteleone Sabino si tiene la Sagra delle Fettuccine alla Trebulana il primo e il secondo giorno del mese, mentre a Casaprota si celebra la Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini, il 12 e il 13 dello stesso mese. Le manifestazioni si svolgono in diverse località e sono dedicate alle tradizionali ricette di pasta locale.

Cosa: Sagra delle Fettuccine alla Trebulana e Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini. Dove e quando: Monteleone Sabino (1 e 2 agosto) e Casaprota (12 e 13 agosto), in provincia di Rieti. Perché: Un'occasione per riscoprire le radici gastronomiche del territorio sabino e vivere l'atmosfera dei borghi montani. Il richiamo della Sabina e i sapori della tradizione. Quando le temperature estive si fanno sentire, le aree interne del Lazio offrono un rifugio ideale, unendo il clima mite dell'altitudine alla ricchezza del patrimonio culturale ed enogastronomico. La provincia di Rieti, con i suoi paesaggi incontaminati e i suoi centri storici, rappresenta una meta d'elezione per chi desidera allontanarsi dalla frenesia cittadina. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Le Sagre delle Fettuccine in Sabina: Tradizione a Monteleone Sabino e Casaprota

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Monteleone Sabino. Operazione antidroga dei Carabinieri. Smantellata base di spaccio in un’area boschiva. Arrestato un 27enneI Carabinieri della Sezione Operativa di Rieti hanno smantellato una base di spaccio nascosta in un’area boschiva a Monteleone Sabino.

Le sagre della tradizione francese accusate di razzismo dagli islamiciLe sagre francesi che celebrano le tradizioni sono state criticate da gruppi islamici per presunti atteggiamenti razzisti.

Temi più discussi: Sagre enogastronomiche 2026: quattro eventi da non perdere; Sagre e feste nei borghi: Marche, Umbria e Lazio (15 luglio - 30 agosto; Sagre ed eventi enogastronomici di agosto 2026 in Italia; Sagre e feste estive nei borghi di Marche, Umbria e Lazio: calendario.

Monteleone Sabino (RI), Sagra delle Fettuccine alla TrebulanaNewTuscia – MONTELEONE SABINO – Dopo una giornata al mare o al lago, cosa c’è di meglio che salire verso il fresco dei Monti Sabini e concedersi una cena tra i sapori della tradizione? La risposta a ... newtuscia.it

Sagre del weekend, i quattro appuntamenti da non perdere: pesche, pomodoro, fettuccine e Notte SaracenaE infine, la pasta che racconta la storia meglio di un manuale scolastico. A Monteleone Sabino, la Sagra delle Fettuccine alla Trebulana non è una semplice cena: è un’esperienza identitaria condita ... leggo.it