Le pause dallo studio fanno bene al cervello? La ricerca sulla Default Mode Network offre nuovi spunti sul calendario scolastico

Una ricerca sulla rete di default del cervello ha analizzato come le pause dallo studio influenzano le funzioni cerebrali. La discussione sul calendario scolastico si riaccende ogni estate, con il dibattito tra vacanze prolungate e necessarie. Mentre alcuni esperti si concentrano sulla perdita di apprendimento estiva, le neuroscienze sottolineano che il cervello non è attivo solo durante lo studio. La ricerca suggerisce che le pause potrebbero avere effetti positivi sulla salute cerebrale.

Ogni estate torna il dibattito sul calendario scolastico: vacanze troppo lunghe o necessarie? Se da un lato pedagogisti ed esperti discutono del cosiddetto summer learning loss, dall'altro le neuroscienze ricordano che il cervello non lavora solo quando studia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Il sonno - Come il tuo cervello impara mentre dormi

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