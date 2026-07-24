Le immagini aeree dell' enorme incendio in Spagna

Notizia in breve

Un vasto incendio boschivo si è sviluppato nella zona di Avila, a circa 100 chilometri a nord-ovest di Madrid. Le immagini aeree diffuse dalla Guardia Civil e dai vigili del fuoco dell'Aeronautica Militare mostrano colonne di fumo alte e dense che si alzano dal territorio colpito. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, mentre le autorità monitorano la situazione. Non sono ancora stati comunicati dettagli sulle cause o sull’entità dei danni.