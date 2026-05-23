Filippine enorme incendio a Manila | le immagini della devastazione

Notizia in breve

Sabato pomeriggio un vasto incendio ha coinvolto una zona residenziale di Manila, capitale delle Filippine. Le fiamme hanno causato ingenti danni alle abitazioni, e sono intervenuti numerosi vigili del fuoco per spegnere il rogo. Non sono stati segnalati vittime o feriti. Le autorità stanno valutando i danni e le cause dell’incendio. Le immagini mostrano case in fiamme e colonne di fumo nero che si alzano nel cielo.