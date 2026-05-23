Filippine enorme incendio a Manila | le immagini della devastazione
Sabato pomeriggio un vasto incendio ha coinvolto una zona residenziale di Manila, capitale delle Filippine. Le fiamme hanno causato ingenti danni alle abitazioni, e sono intervenuti numerosi vigili del fuoco per spegnere il rogo. Non sono stati segnalati vittime o feriti. Le autorità stanno valutando i danni e le cause dell’incendio. Le immagini mostrano case in fiamme e colonne di fumo nero che si alzano nel cielo.
Sabato pomeriggio un violento incendio ha devastato una zona residenziale di Manila, capitale delle Filippine. Secondo il Dipartimento per la riduzione e la gestione dei rischi di catastrofi di Manila (MDRRMD), l’incendio è stato segnalato per la prima volta intorno alle 15:03 e si è rapidamente esteso. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Heartbreaking images from the Philippines...Major forest fires in the Diffun mountains, Quirino
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