Un video virale mostra una donna in un ristorante di una nave da crociera che si gratta il piede e poi utilizza una forchetta per cercare di rimuovere un callo o un fungo. L’immagine ha suscitato reazioni online e un dibattito tra gli utenti. L’azienda di crociere ha risposto sottolineando che pulizia e igiene sono prioritarie e non devono essere prese sotto gamba.

Un video è diventato virale e ha scatenato un dibattito tra centinaia di follower. Nelle immagini si vede una donna, nella sala ristorante di una nave da crociera Carnival Cruise Line, che prima si gratta il piede poi con una forchetta cerca di togliere i calli o un fungo. Il piede della donna appare ricoperto anche da quella che sembrerebbe essere un’infezione fungina. L’episodio, come riporta il New York Post, ha costretto la compagnia di crociera a intervenire pubblicamente sulla questione. Nella giornata di mercoledì 22 luglio, l’azienda ha pubblicato un comunicato ufficiale sul proprio profilo Instagram in risposta al video, originariamente registrato dall’utente dei social media @luckycharmedcourt e diffuso in sei parti su TikTok e Instagram. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le forchette servono per il cibo, non per togliere i calli”: scena horror su una nave da crociera Carnival Cruise. L’azienda replica: “Pulizia e igiene non sono uno scherzo” – IL VIDEO

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