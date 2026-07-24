L’azzurro lascia e va in Turchia? Il Napoli fissa il prezzo | i dettagli

Il Napoli ha stabilito il prezzo di Lukaku, mentre il Fenerbahçe invia emissari in Italia nel weekend per conoscere la valutazione economica richiesta dalla società azzurra. Lukaku, inserito nel progetto del Napoli, è oggetto di trattative con il club turco, che punta a portarlo in rosa. La trattativa tra le parti è in corso, con attenzione alle valutazioni economiche richieste dal Napoli per il centravanti belga.

Romelu Lukaku è nel progetto Napoli, ma il Fenerbahce accelera per provare a portarlo in rosa: emissari turchi attesi in Italia nel weekend per conoscere la valutazione economica richiesta dagli azzurri per il centravanti belga. Lukaku e il Fenerbahce: l’assalto turco nel weekend. Secondo quanto riportato da ‘Fotomaç’, il direttore sportivo del Fenerbahce Oguz Cetin arriverà in Italia nei prossimi giorni per incontrare il Napoli. L’obiettivo è chiaro: impostare la trattativa per portare Lukaku a Istanbul. La posizione del Napoli rimane ferma e senza sconti. Pur consapevole che il contratto di Lukaku scade tra un anno, la società di Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di svendere il giocatore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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