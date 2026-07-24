Sono stati stanziati oltre sei milioni di euro per interventi di manutenzione e messa in sicurezza di alcuni ponti lungo le strade provinciali. In particolare, sono coinvolti i ponti sulla SP54 sul Po di Volano, sulla SP9 a Bondeno e quello sul Cavo Napoleonico a Sant’Agostino. La Provincia ha evidenziato l’impegno nel migliorare le condizioni di questi attraversamenti, con un focus specifico sulla sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture.

"Credo utile fare il punto sullo sforzo che sta compiendo la Provincia in merito al tema ponti e in particolare quelli lungo la SP54 sul Po di Volano, sulla SP9 a Bondeno e il terzo che attraversa il Cavo Napoleonico a Sant’Agostino sulla SP66. Nel primo caso, la nuova infrastruttura è stata aperta al transito venerdì 10 luglio. Nonostante sia ancora zona di cantiere per ultimare alcune lavorazioni (piste ciclabili, giunti e meccanismi di scolo delle acque meteoriche), abbiamo voluto dare un segnale forte per il collegamento viario in un’area importante del nostro litorale, specie durante lo svolgimento della stagione balneare. La demolizione del vecchio ponte e la realizzazione di una nuova struttura, ha comportato un investimento di 2,1 milioni, con avvio dei lavori nell’ottobre 2025. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori, territorio e sicurezza: "Da Volano a Sant’Agostino, oltre sei milioni per i ponti"

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