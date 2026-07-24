Lavori straordinari al ponte della Sp 86 Sarà un agosto di disagi per la viabilità

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione sul ponte del fosso Vignacce lungo la Strada Provinciale 86, tra le frazioni di Donnini e Tosi. L’intervento ha un costo di circa 1,3 milioni di euro, finanziato interamente dalla Città Metropolitana. La durata stimata è di 250 giorni, con fine lavori previsto entro marzo 2027. Durante i lavori, si prevedono disagi alla viabilità nelle zone interessate.

Sono partiti i lavori sul ponte del fosso Vignacce lungo la Sp 86 tra le frazioni tra Donnini e Tosi. L’opera ha un valore complessivo di 1 milione e 305 mila euro, finanziato interamente dalla Città Metropolitana e prevede una durata di 250 giorni, con conclusione prevista entro marzo 2027. Gli operai sono al lavoro per il consolidamento della struttura storica del ponte. I lavori prevedono il rinforzo dell’arco e dei muri in pietra, la realizzazione di una nuova struttura di supporto in cemento armato sopra la muratura esistente e la sostituzione degli attuali muretti laterali con barriere di sicurezza di nuova generazione. Al termine dell’intervento la carreggiata sarà leggermente più ampia, consentendo una percorrenza più fluida della curva e un miglioramento complessivo della sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Lavori straordinari al ponte della Sp 86. Sarà un agosto di disagi per la viabilitàOltre un milione di euro per il consolidamento della struttura sul fosso Vignacce, tra Donnini e Tosi. Giunti: Un intervento importante e atteso, che consentirà di rendere questo tratto più sicuro. lanazione.it

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