lavori in via cardinala acceleriamo con i tempi

Notizia in breve

La manutenzione straordinaria della strada provinciale 38, via Cardinala, è in corso e si accelera per completare i lavori più rapidamente. La strada collega Argenta a Campotto ed è oggetto di interventi per migliorare le condizioni. Le operazioni sono state avviate e si stanno portando avanti con un ritmo più serrato. La chiusura o limitazioni al traffico sono previste durante le fasi di intervento. Nessuna data di fine precisa è stata ancora comunicata.