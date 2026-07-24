Lavori in via Cardinala acceleriamo con i tempi
La manutenzione straordinaria della strada provinciale 38, via Cardinala, è in corso e si accelera per completare i lavori più rapidamente. La strada collega Argenta a Campotto ed è oggetto di interventi per migliorare le condizioni. Le operazioni sono state avviate e si stanno portando avanti con un ritmo più serrato. La chiusura o limitazioni al traffico sono previste durante le fasi di intervento. Nessuna data di fine precisa è stata ancora comunicata.
Manutenzione straordinaria della strada provinciale 38, meglio conosciuta come via Cardinala, che collega Argenta con Campotto: è ora di darsi una mossa. E’ in sostanza il tenore di una mozione che, presentata in consiglio dal Pd, Futuro Green, e Lista Civica Baldini, ha ottenuto l’en plein dei voti. Un consenso unanime insomma. Che in sintesi, partendo dal fatto che i recenti eventi alluvionali hanno particolarmente colpito la frazione di Campotto, il suo sistema viario, la sicurezza stradale in primis la suddetta strada, arteria fondamentale per la mobilità, per i residenti, l’accesso alle valli ed all’oasi nonché per il comparto turistico ambientale, punta l’indice contro lo stato di dissesto e precarietà dell’infrastruttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Sollicciano sequestrato, Procuratore generale: “Spero lavori in tempi rapidi”. Giani: “Voglio parlare con Nordio”Il carcere di Sollicciano è stato sequestrato, secondo quanto dichiarato dal Procuratore generale, che ha espresso la speranza di un intervento...
Cittadella Universitaria, sopralluogo all’ex Marconi: "Lavori nei tempi previsti"Questa mattina si è effettuato un sopralluogo nel cantiere dell’ex istituto Marconi, situato nel centro storico di Brindisi, nell’ambito del progetto...
Temi più discussi: Lavori in via Cardinala, acceleriamo con i tempi; Argenta. Il sindaco Baldini lancia l'allarme: ancora senza fondi la ricostruzione di via Cardinala; L'ultima novità di piazza Baldissera a Torino: semafori spenti per la riapertura di via Stradella, i vigili dirigono il traffico; Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 luglio 2026.
Lavori in via Cardinala, acceleriamo con i tempiArgenta, la mozione del Pd per sollecitare la Provincia su un’arteria complicata. L’impegno di Baldini per anticipare con risorse del Comune, aspettando i fondi. ilrestodelcarlino.it
San Felice, dal 20 al 31 luglio su via Cardinala modifica alla viabilità per lavori di rifacimento della rete dell’acquedotto Dalle 6 alle 19, istituzione di un senso unico alternato e di un divieto di sosta con rimozione in ambo i lati, con interruzione del percorso cicl facebook
Ancora disagi in via Cardinala. Baldini: Provincia anticipi i fondiAncora niente fondi per il tratto di via Cardinala, per i residenti proseguono i disagi. Si è tenuto ... msn.com