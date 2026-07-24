Lavori in via Cardinala acceleriamo con i tempi

Da ilrestodelcarlino.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La manutenzione straordinaria della strada provinciale 38, via Cardinala, è in corso e si accelera per completare i lavori più rapidamente. La strada collega Argenta a Campotto ed è oggetto di interventi per migliorare le condizioni. Le operazioni sono state avviate e si stanno portando avanti con un ritmo più serrato. La chiusura o limitazioni al traffico sono previste durante le fasi di intervento. Nessuna data di fine precisa è stata ancora comunicata.

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Manutenzione straordinaria della strada provinciale 38, meglio conosciuta come via Cardinala, che collega Argenta con Campotto: è ora di darsi una mossa. E’ in sostanza il tenore di una mozione che, presentata in consiglio dal Pd, Futuro Green, e Lista Civica Baldini, ha ottenuto l’en plein dei voti. Un consenso unanime insomma. Che in sintesi, partendo dal fatto che i recenti eventi alluvionali hanno particolarmente colpito la frazione di Campotto, il suo sistema viario, la sicurezza stradale in primis la suddetta strada, arteria fondamentale per la mobilità, per i residenti, l’accesso alle valli ed all’oasi nonché per il comparto turistico ambientale, punta l’indice contro lo stato di dissesto e precarietà dell’infrastruttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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