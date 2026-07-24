Lavori alla rete del gas | cambia la viabilità

Lavori di manutenzione sulla rete del gas in zona Cascine a Empoli, con modifiche alla viabilità e possibili disagi alla sosta nei prossimi giorni. La circolazione potrebbe essere temporaneamente rallentata o deviata durante le operazioni. I lavori sono programmati per migliorare l’efficienza del servizio e dureranno alcuni giorni. La viabilità sarà coordinata con le autorità locali per ridurre i disagi. Non sono stati comunicati orari specifici o dettagli sulle deviazioni.

Possibili disagi alla sosta e alla viabilità nei prossimi giorni a Empoli per alcuni lavori di manutenzione della rete di distribuzione del gas, che prenderanno il via in zona Cascine. Le modifiche temporanee saranno previste dal prossimo lunedì e fino al 3 agosto compresi, secondo l’ ordinanza numero 330 del 15 luglio 2026, Le violazioni agli obblighi e ai divieti stabiliti con il presente atto saranno punite ai sensi del vigente Codice della Strada. Cinque le zone che saranno oggetto delle modifiche alla circolazione. In Via Antonio Meucci è previsto il divieto di transito dall’incrocio con via Francesco De Sanctis all’intersezione con via Rigoletto Martini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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