L'attrice premio Oscar ha espresso un giudizio positivo sul rapporto tra inglesi e italiani, definendolo simbiotico e capace di compensare le mancanze di entrambe le parti. Ha parlato dall'aperto, immersa nel verde, in un video pubblicato sui social dell'Ambasciata britannica a Roma nell'ambito della campagna GREAT.

S eduta all’aria aperta e immersa nel verde, l’attrice Premio Oscar ha regalato parole di profondo affetto nei confronti dell’Italia in un video diffuso sui canali social dell’Ambasciata britannica a Roma per la GREAT campaign. Ripercorrendo un’intesa speciale, Helen Mirren ha spiegato l’alchimia unica che unisce due popoli all’apparenza opposti: «Gli inglesi e gli italiani sono molto diversi tra loro. Ma esiste un rapporto simbiotico tra inglesi e italiani. Credo che, in un certo senso, compensino a vicenda le rispettive mancanze». Un’armonia perfetta che l’artista vive in prima persona, avendo trasformato la Penisola in una vera e propria patria del cuore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice premio Oscar ne è sicura: «Tra inglesi e italiani esiste un rapporto simbiotico che compensa le rispettive mancanze»

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