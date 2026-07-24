Luca Cremonesi, atleta lodigiano, utilizza la sedia a rotelle dal 1995 e ha deciso di tentare un'impresa record: pedalare sott’acqua. La sfida si svolgerà in un ambiente controllato, con l’obiettivo di stabilire un nuovo Guinness dei Primati. Cremonesi ha già partecipato a diverse iniziative sportive e non ha mai rinunciato ai propri obiettivi, anche di fronte alle difficoltà. La sua iniziativa è in fase di preparazione e si svolgerà nelle prossime settimane.

Guai a parlargli di " sfide impossibili ", uno come lui non accetta mai di sentirsi dire qualcosa di simile. Luca Cremonesi, classe 1972, atleta lodigiano di handbike, subacqueo e meraviglioso testimonial dell’ inclusione, ha deciso di tentare un Guinness World Record con un’impresa mai tentata prima: pedalare sott’acqua per 50 metri con la sua bicicletta. Perché la sua convinzione è che i limiti esistono soltanto per chi smette di mettersi alla prova. L’appuntamento è fissato per domenica 12 settembre alla piscina di Melegnano dove Cremonesi cercherà di entrare nella storia con una prestazione che unisce le sue due più grandi passioni: handbike e subacquea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’atleta lodigiano vive dal 1995 su una sedia a rotelle ma non ha smesso di sognare imprese da Guinness dei Primati. La sfida di Cremonesi: pedalare sott’acqua

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