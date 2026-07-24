Latina presunta violenza su un minore al mare | arrestato un uomo di 79 anni

Notizia in breve

Un uomo di 79 anni è stato arrestato ieri mattina sul litorale di Latina con l’accusa di aver commesso violenza su un minore al mare. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante un comportamento sospetto. Le autorità stanno indagando sull’episodio, che coinvolge un minore e un uomo di età avanzata. La vicenda ha portato all’arresto dell’uomo e alla presa in carico del minore da parte dei servizi competenti.