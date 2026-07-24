Latina presunta violenza su un minore al mare | arrestato un uomo di 79 anni
Un uomo di 79 anni è stato arrestato ieri mattina sul litorale di Latina con l’accusa di aver commesso violenza su un minore al mare. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante un comportamento sospetto. Le autorità stanno indagando sull’episodio, che coinvolge un minore e un uomo di età avanzata. La vicenda ha portato all’arresto dell’uomo e alla presa in carico del minore da parte dei servizi competenti.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un episodio particolarmente delicato, che richiama l’attenzione sulla necessità di ascoltare immediatamente i minori e segnalare qualsiasi comportamento inappropriato, si sarebbe verificato nella mattinata di ieri sul litorale di Latina. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 79 anni, residente nel capoluogo, gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di un bambino. L’intervento degli agenti della Squadra Volante è scattato dopo una segnalazione arrivata alla Sala operativa della Questura. Sul posto sono stati individuati il minore, sua madre e l’uomo indicato come presunto responsabile. Il racconto raccolto dagli agenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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