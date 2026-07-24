L’Ascoli accoglie il portiere Crespi Curva pronta per le prime due gare in casa

L’Ascoli ha annunciato l’ingaggio del portiere Gian Marco Crespi, che si aggiunge al reparto tra i pali. La società ha comunicato l’arrivo del giocatore ieri, completando così la rosa dei portieri. La squadra si prepara ad affrontare le prime due partite in casa, con la curva già pronta per sostenere la squadra. Crespi si unisce ai compagni di squadra in vista delle prossime sfide ufficiali.

Il Picchio in porta accoglie l’arrivo di Gian Marco Crespi. Ieri il club di corso Vittorio Emanuele ha annunciato l’ingresso del giocatore che andrà a completare il parco portieri. Il 25enne era nella lista dei giocatori svincolati dopo l’ultima esperienza maturata in Grecia con la maglia dell’Athens Kallithea, squadra partecipante al campionato di seconda divisione. Contestualmente a lasciare le cento torri è stato il terzino destro Gabriele Pagliai che, come già annunciato, vestirà la maglia del Catania con la formula del prestito con diritto di riscatto. " L’Ascoli Calcio 1898 Fc Spa comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del portiere Gian Marco Crespi – si legge nella nota -, che ha sottoscritto un contratto con il club fino al 30 giugno 2027, con opzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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