L' arte ci salva sempre | Romana Petri e il romanzo della rinascita

Le separazioni non sono tutte uguali: c’è chi si allontana senza dare spiegazioni, chi riesce a rimanere in contatto, ma alcune lasciano una domanda: chi siamo quando la persona che amavamo smette di riconoscerci? Questo è l’interrogativo da cui prende spunto Distanza di sicurezza (Neri Pozza) di Romana Petri. È un libro che racconta la fine di una relazione, di un amore, ma senza accusare né cercare colpevoli, semplicemente osservando il momento in cui due persone prendono percorsi diversi, sia fisicamente che emotivamente. Una si lascia divorare dal rancore, l’altra trasforma il dolore in una rinascita. Vasco e Luciana sono i protagonisti del romanzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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