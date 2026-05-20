La scrittrice romana Rosella Conticchio presenta il suo romanzo a Bari

A Bari, una scrittrice romana presenta il suo nuovo romanzo. La protagonista del libro è Aurora Contiro, capitano di fregata della Marina Militare, che vive seguendo un ritmo improntato al dovere e alla disciplina. La narrazione si concentra sulla sua vita in un ambiente ancora prevalentemente maschile, evidenziando le sfide quotidiane e le scelte professionali. L’autrice ha scelto di raccontare questa figura femminile in un contesto in cui il ruolo delle donne sta lentamente cambiando.

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