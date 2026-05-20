La scrittrice romana Rosella Conticchio presenta il suo romanzo a Bari
A Bari, una scrittrice romana presenta il suo nuovo romanzo. La protagonista del libro è Aurora Contiro, capitano di fregata della Marina Militare, che vive seguendo un ritmo improntato al dovere e alla disciplina. La narrazione si concentra sulla sua vita in un ambiente ancora prevalentemente maschile, evidenziando le sfide quotidiane e le scelte professionali. L’autrice ha scelto di raccontare questa figura femminile in un contesto in cui il ruolo delle donne sta lentamente cambiando.
In un mondo ancora dominato dagli uomini, Aurora Contiro è capitano di fregata della Marina Militare e conduce un’esistenza regolata dal dovere e dalla disciplina. È lei la protagonista, forte e autentica, di “Buon vento, amore mio” (pp. 178, € 16), romanzo d’esordio della scrittrice romana. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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