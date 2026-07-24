Una donna si confronta con le conseguenze di una separazione inaspettata, che la porta a chiedersi chi sia quando l’altra persona smette di riconoscerla. La protagonista del romanzo “Distanza di sicurezza”, pubblicato da Neri Pozza, affronta un momento di crisi personale, mentre il racconto si concentra sulla perdita di identità e sui cambiamenti interiori causati dalla rottura. La narrazione esplora le emozioni legate a questa distanza improvvisa e alle domande che ne derivano.

Le separazioni non sono tutte uguali: c’è chi si allontana senza dare spiegazioni, chi riesce a rimanere in contatto, ma alcune lasciano una domanda: chi siamo quando la persona che amavamo smette di riconoscerci? Questo è l’interrogativo da cui prende spunto Distanza di sicurezza (Neri Pozza) di Romana Petri. È un libro che racconta la fine di una relazione, di un amore, ma senza accusare né cercare colpevoli, semplicemente osservando il momento in cui due persone prendono percorsi diversi, sia fisicamente che emotivamente. Una si lascia divorare dal rancore, l’altra trasforma il dolore in una rinascita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L'arte ci salva sempre: Romana Petri e il romanzo della rinascita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La scrittrice romana Rosella Conticchio presenta il suo romanzo a Bari