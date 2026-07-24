L'Arsenal ha presentato un'offerta di 85 milioni di euro per il centrocampista brasiliano, dopo aver raggiunto un accordo sui termini personali. La trattativa riguarda un possibile trasferimento nel prossimo mercato estivo. La proposta è stata comunicata a gennaio, mentre il giocatore ha già dato il suo assenso. La squadra inglese continua a seguire da vicino la situazione, con l’obiettivo di portare il calciatore a Londra. La società non ha ancora confermato ufficialmente l’accordo.

2026-07-23 15:40:00 Vera e propria bomba di calciomercato? Ecco quanto riportato poco fa su alcune fra le maggiori testate giornalistiche straniere: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it L’Arsenal sta intensificando la ricerca di Bruno Guimarães, con Mikel Arteta che identifica il brasiliano come il suo obiettivo prioritario a centrocampo. Dopo aver perso Morgan Rogers, arrivato al Chelsea con un contratto da 138 milioni di euro, i Gunners sono determinati a non lasciarsi scappare un altro obiettivo importante e ora hanno migliorato la loro offerta per il centrocampista del Newcastle United. Secondo RTI Esporte, l’Arsenal ha presentato una nuova offerta del valore di 85 milioni di euro, composta da 80 milioni di euro garantiti più ulteriori 5 milioni di euro di add-on. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’Arsenal intensifica l’inseguimento di Bruno Guimaraes con un’offerta di 85 milioni di euro dopo aver concordato termini personali

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