Fabrizio Romano | l’Arsenal è pronto per un’offerta di Bruno Guimaraes di 70 milioni di sterline

L’Arsenal si prepara a offrire 70 milioni di sterline per Bruno Guimaraes, stella del Newcastle. La notizia è stata confermata dall’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano, che ha annunciato un’importante svolta nella trattativa. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali risposte o sviluppi successivi. La proposta rappresenta un passo deciso del club londinese per assicurarsi il centrocampista brasiliano.

Notizia fresca giunta in redazione: L’Arsenal è pronto a fare un’offerta di 70 milioni di sterline per la stella del Newcastle Bruno Guimaraes mentre l’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano ha rivelato un’importante svolta nella saga in corso. I campioni della Premier League si preparano a intensificare la ricerca del centrocampista brasiliano dopo aver concordato i termini personali dietro le quinte. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Fabrizio Romano aggiornamento su Arsenal e Bruno Guimaraes. Parlando sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha rilasciato un massiccio aggiornamento riguardo alle iniziative concrete dell’Arsenal per il 28enne capitano del Newcastle: “L’Arsenal è pronto a inviare una nuova offerta per Bruno Guimaraes. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Fabrizio Romano CONFIRMS!Arsenal Preparing SECOND BID for Bruno Guimaraes!

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