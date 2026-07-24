L’arbitro Valeri ha commentato criticamente la situazione in Grecia, evidenziando episodi di gambizzazioni, incendi di case e bombe sotto le auto. Ha sottolineato che nel Paese ci sono anche molte fake news, a differenza dell’Italia. La sua dichiarazione suggerisce che in Grecia la situazione sia più grave rispetto a quella italiana, citando episodi violenti e insicurezza. Nessun riferimento a nomi di enti o persone specifiche, solo fatti e osservazioni dirette.

Probabilmente qualcuno dei nostri arbitri, leggendo questa intervista, capirebbe che qui in Italia, al confronto, si sta una pacchia. Altro che inchiesta Rocchi: in Grecia gambizzano direttamente. Per conferma basta chiedere a Paolo Valeri, ex arbitro di Serie A e attuale responsabile del Var e vicepresidente del settore arbitrale della Superlega greca. Strepitosa la sua intervista al Messaggero, a firma Massimo Cecchini. Le parole di Valeri. Che cosa avete trovato? “Un ambiente che aveva avuto problemi di corruzione, ma anche aggressioni fisiche: gambizzazioni, case bruciate, bombe sotto le auto. E poi i media: se i più cattivi giornalisti italiani venissero in Grecia, lavorerebbero per ‘Famiglia Cristiana ‘. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - L’arbitro Valeri: “Altro che Italia, in Grecia gambizzazioni, case bruciate, bombe sotto le auto. E fake news ovunque”

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