Lara Molino presenta J’Abbruzzu dal 24 giugno il celebre canto rivive in una veste contemporanea su tutte le piattaforme digitali

Notizia in breve

Dal 24 giugno è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo della cantautrice abruzzese, intitolato “J’Abbruzzu”. Il brano è un omaggio alla regione, alla sua storia, ai paesaggi e all’identità culturale. È accessibile su YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music e altre piattaforme di streaming.