Lara Molino presenta J’Abbruzzu dal 24 giugno il celebre canto rivive in una veste contemporanea su tutte le piattaforme digitali
Dal 24 giugno è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo della cantautrice abruzzese, intitolato “J’Abbruzzu”. Il brano è un omaggio alla regione, alla sua storia, ai paesaggi e all’identità culturale. È accessibile su YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music e altre piattaforme di streaming.
Un omaggio profondo all’ Abruzzo, alla sua storia, ai suoi paesaggi e alla sua identità culturale. Il brano è disponibile dal 24 giugno su YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music e su tutte le principali piattaforme di streaming il nuovo singolo della cantautrice abruzzese Lara Molino, intitolato “J’Abbruzzu”. Il brano rappresenta una rivisitazione contemporanea di uno dei più celebri canti della tradizione regionale, composto nel 1948 con la musica di Nazzareno De Angelis e il testo di Carlo Perrone. Una scelta artistica che nasce dal desiderio profondo di valorizzare il patrimonio musicale abruzzese e di renderlo accessibile alle nuove generazioni attraverso una sensibilità moderna. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Lara Molino - J'Abbruzzu
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