Un'applicazione che trasforma il volto di una persona anziana in giovane in pochi secondi sta facendo il giro sui social. Basta scattare una fotografia per ottenere un risultato sorprendente. Nonostante la sua semplicità, questa tecnologia ha suscitato reazioni di divertimento ed entusiasmo tra gli utenti. Nessuna informazione sul nome dell'app o sul funzionamento preciso è stata resa nota. La maggior parte delle persone commenta con sorrisi, trovando divertente l’effetto prodotto.

Oggi esistono applicazioni straordinarie. Basta una fotografia e, in pochi secondi, il volto di una persona anziana torna giovane. Ogni volta che ne vedo una mi viene da sorridere. Perché quell’app, in fondo, io ce l’ho da sempre. Solo che non è installata sul telefono. Abita nella mia immaginazione. Quando incontro una persona molto anziana, nella mia mente succede qualcosa di automatico. È come se il tempo iniziasse a scorrere all’indietro. Le rughe si attenuano, i capelli ritrovano il loro colore, i passi tornano leggeri. Quella signora, all’improvviso, l’immagino con un vestito della sua epoca, mentre ride con le amiche, mentre aspetta qualcuno che le fa battere il cuore o sogna il futuro senza sapere ancora dove la porterà la vita. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - L’App che non esiste

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