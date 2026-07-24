Edward descrive il suo amore per Anna, affermando di cantarle, accarezzarla e parlargli anche se non può rispondergli. Racconta che quando lei lo vede, si illumina. Anna, di nome Annamaria, è presente da maggio.

Campi Bisenzio (Firenze) – L’amore vero esiste e si legge benissimo negli occhi di Edward mentre parla della sua Anna. Lei, Annamaria, dal maggio scorso è ospite della Rsa La Mimosa di Campi Bisenzio a causa di un decadimento cognitivo sopraggiunto d opo una polmonite bilaterale e lui, dopo 65 anni di vita in comune, va a trovarla ogni giorno, due ore la mattina e due al pomeriggio. Con il sole e con la pioggia, nonostante i suoi 87 anni, stessa età della moglie, Edward è diventato una presenza abituale nella struttura gestita dal Consorzio Zenit: al mattino arriva a piedi dalla sua casa percorrendo cinque chilometri all’andata e cinque al ritorno mentre la sera utilizza l’auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’amore di Edward per Anna: “Canto per lei, l’accarezzo e le parlo, anche se non può rispondermi. Quando mi vede si illumina”

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L’amore di Edward per la moglie: a 87 anni ogni giorno percorre 10 km per tenerle la mano in una Rsa x.com

L’amore di Edward per Anna: Canto per lei, l’accarezzo e le parlo, anche se non può rispondermi. Quando mi vede si illuminaL’87enne Edward fa 10 chilometri a piedi ogni giorno per far visita in Rsa alla moglie Annamaria (colpita da decadimento cognitivo). L’incontro a 17 anni, la proposta di matrimonio (di lei a lui) alla ... lanazione.it

La storia di Edward, 87 anni: 10 km a piedi ogni giorno per trovare la moglie in RsaLeggi su Sky TG24 l'articolo La storia di Edward, 87 anni: 10 km a piedi ogni giorno per trovare la moglie in Rsa ... tg24.sky.it

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