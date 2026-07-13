La prossima edizione di Amici potrebbe aprirsi con una vera rivoluzione. Dopo una stagione giudicata meno brillante del previsto sul fronte degli ascolti e dei risultati discografici degli allievi, Maria De Filippi starebbe valutando diversi cambiamenti per rilanciare il talent show di Canale 5, atteso tra settembre e ottobre. Una delle prime indiscrezioni riguarda Anna Pettinelli, che potrebbe non tornare nel corpo docente. La speaker radiofonica sarebbe infatti tra i nomi valutati per la nuova edizione di Tale e Quale Show, ipotesi che renderebbe più complicata la sua conferma nella scuola. Ma Pettinelli potrebbe non essere l’unica professoressa destinata a lasciare il programma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Se ne va anche lei”. Amici, altra indiscrezione dorte dopo l’uscita di Anna Pettinelli

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