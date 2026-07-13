Se ne va anche lei Amici altra indiscrezione dorte dopo l’uscita di Anna Pettinelli
La prossima edizione di Amici potrebbe aprirsi con una vera rivoluzione. Dopo una stagione giudicata meno brillante del previsto sul fronte degli ascolti e dei risultati discografici degli allievi, Maria De Filippi starebbe valutando diversi cambiamenti per rilanciare il talent show di Canale 5, atteso tra settembre e ottobre. Una delle prime indiscrezioni riguarda Anna Pettinelli, che potrebbe non tornare nel corpo docente. La speaker radiofonica sarebbe infatti tra i nomi valutati per la nuova edizione di Tale e Quale Show, ipotesi che renderebbe più complicata la sua conferma nella scuola. Ma Pettinelli potrebbe non essere l’unica professoressa destinata a lasciare il programma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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