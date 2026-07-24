Il Comitato tecnico scientifico sulla Laguna di Orbetello ha riunito ieri mattina. Durante l’incontro sono state analizzate le condizioni ambientali, che mostrano un miglioramento progressivo. La temperatura dell’acqua è in diminuzione, contribuendo alla condizione generale del corpo idrico. Non sono stati comunicati dati specifici o variazioni numeriche, ma il quadro complessivo appare in miglioramento rispetto alle settimane precedenti.

ORBETELLO Si è riunito ieri mattina il Comitato tecnico scientifico dedicato al monitoraggio della Laguna di Orbetello. Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sull’evoluzione delle condizioni ambientali, che evidenziano un progressivo miglioramento del quadro generale. Un nuovo aggiornamento è già in programma per il prossimo 30 luglio, quando il Comitato tornerà a riunirsi per valutare l’;andamento della situazione. Il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, invita a mantenere alta l’attenzione, ma rassicura sull’attuale stato della laguna. "La situazione della laguna è in graduale miglioramento. Continuiamo a monitorare costantemente l’evolversi delle condizioni attraverso il Comitato tecnico scientifico, che tornerà a riunirsi il 30 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laguna in miglioramento, la temperatura scende

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