Laguna in miglioramento la temperatura scende
Il Comitato tecnico scientifico sulla Laguna di Orbetello ha riunito ieri mattina. Durante l’incontro sono state analizzate le condizioni ambientali, che mostrano un miglioramento progressivo. La temperatura dell’acqua è in diminuzione, contribuendo alla condizione generale del corpo idrico. Non sono stati comunicati dati specifici o variazioni numeriche, ma il quadro complessivo appare in miglioramento rispetto alle settimane precedenti.
ORBETELLO Si è riunito ieri mattina il Comitato tecnico scientifico dedicato al monitoraggio della Laguna di Orbetello. Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sull’evoluzione delle condizioni ambientali, che evidenziano un progressivo miglioramento del quadro generale. Un nuovo aggiornamento è già in programma per il prossimo 30 luglio, quando il Comitato tornerà a riunirsi per valutare l’;andamento della situazione. Il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, invita a mantenere alta l’attenzione, ma rassicura sull’attuale stato della laguna. "La situazione della laguna è in graduale miglioramento. Continuiamo a monitorare costantemente l’evolversi delle condizioni attraverso il Comitato tecnico scientifico, che tornerà a riunirsi il 30 luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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