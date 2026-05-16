Si scende in acqua in Laguna | è il giorno della Corsa dei Barchini

Oggi nella Laguna di Orbetello si svolge la 114esima edizione della Corsa dei Barchini, una tradizione che si ripete da oltre un secolo. I partecipanti, armati di remi e barche leggere, si preparano a sfidarsi lungo percorsi stabiliti, attirando spettatori e appassionati lungo le rive. La manifestazione rappresenta un momento di incontro tra le comunità locali e conserva un ruolo importante nel patrimonio storico e culturale della zona. La giornata si presenta come un classico appuntamento autunnale per gli amanti delle competizioni remiere.

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La Laguna di Orbetello oggi torna a vivere una delle sue tradizioni più sentite e identitarie: la Corsa dei Barchini, storica sfida remiera che giunta alla 114esima edizione. Dopo le interruzioni dovute alle due guerre mondiali e al lungo stop dal 2013 al 2023, la manifestazione è tornata protagonista grazie al restauro dei tradizionali barchini effettuato dall’amministrazione comunale e alla volontà di un gruppo di vogatori e appassionati che hanno deciso di riportare in vita questa storica competizione lagunare. Accanto alla storica gara maschile si svolgerà anche la seconda Corsa dei Barchini Femminile della Laguna di Orbetello, introdotta con grande successo lo scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Si scende in acqua in Laguna: è il giorno della Corsa dei Barchini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tempêtes, érosion et montée des eaux : le Cotentin au bord du basculement Documentaire AMP Sullo stesso argomento In occasione della giornata mondiale dell’acqua, torna ad Arezzo la “corsa dell’acqua”Arezzo, 12 marzo 2026 – È tutto pronto per la quarta edizione della Corsa dell’Acqua, l’evento sportivo organizzato da Nuove Acque e patrocinato da... Si scende in acqua in Laguna: è il giorno della Corsa dei BarchiniLa Laguna di Orbetello oggi torna a vivere una delle sue tradizioni più sentite e identitarie: la Corsa dei Barchini, storica sfida remiera che giunta alla 114esima edizione. Dopo le interruzioni ... lanazione.it Marinetta, la laguna è a rischio: il disperato appello per gli effetti negativi del massiccio arrivo di acqua dolcePORTO VIRO - La pioggia che cade in questi giorni riporta alla luce una fragilità che nel Delta non è mai scomparsa. Ogni volta che piove, l'attenzione torna lì: al passaggio dell'acqua dolce che ... ilgazzettino.it