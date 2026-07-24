Nella notte, dei ladri sono entrati nell'oratorio e nella sacrestia di una parrocchia, portando via denaro, compresi quelli destinati alle messe di suffragio, e un calice sacro. La scoperta è stata fatta alle 8 del mattino. Non sono stati segnalati danni strutturali, ma i furti hanno coinvolto oggetti sacri e fondi dedicati a funzioni religiose. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

Casaletto Lodigiano, 24 luglio 2026 – Furto nella notte ai danni della Parrocchia di Casaletto Lodigiano. L'amara scoperta è avvenuta questa mattina alle 8.20 quando due volontari sono entrati nell'oratorio di Casaletto per aprire la chiesa. I ladri avevano preso di mira il bar dell'oratorio e la sacrestia, dove sono riusciti a entrare dopo aver forzato una serratura. Una volta all'interno, hanno messo tutto a soqquadro, rovistando nei cassetti e impossessandosi dell'incasso della serata lasciato in sacrestia, oltre a circa 20 euro destinati alle messe in suffragio dei defunti. Tra gli oggetti rubati anche un calice utilizzato per le celebrazioni liturgiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ladri nell'oratorio e in sacrestia, rubati soldi (pure quelli destinati alle messe di suffragio per i defunti) e un calice sacro

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