ladri finalmente fermati dalle telecamere

Le telecamere di sorveglianza hanno catturato i ladri che avevano tentato di entrare nell’ex complesso di Maggiano, proprietà dell’Asl e concesso alla Fondazione Tobino. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, non sono stati registrati ulteriori tentativi di furto o intrusioni recenti nell’edificio. Non ci sono state segnalazioni di nuovi danni o accessi non autorizzati nelle ultime ore.

La notizia buona è che all’Asl, proprietaria dell’ ex complesso di Maggiano che ha dato in concessione alla Fondazione Tobino, non risultano nuove intrusioni a scopo di furto. Negli ultimi anni il presidio era stato preso d’assalto, specie durante la bella stagione, da ragazzi in cerca di avventure o anche semplici turisti che s’intrufolano, non considerando il fatto di entrare in una proprietà privata e quindi di compiere un reato. Negli ultimi anni sono stati identificate dalle forze dell’ordine oltre 563 persone e ci sono stati almeno due arresti in flagranza. “Il sistema di videosorveglianza oltre all’ottima collaborazione con le forze dell’ordine ha fatto la differenza – fanno sapere i vertici Asl –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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INCUBO FURTI, I PROPRIETARI VEDONO I LADRI IN CASA DALLE TELECAMERE | 13/02/2026

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