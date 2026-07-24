Dopo anni di annunci e polemiche non erano ancora entrate in servizio, e forse non lo faranno mai, visto che nel frattempo sono state rubate. È il caso delle biciclette elettriche acquistate dal Comune di Macerata per il servizio di bike sharing, sparite nei giorni scorsi dal deposito in cui erano conservate, all’interno del parco di Fontescodella. Si tratta di undici biciclette, del valore complessivo di diverse migliaia di euro. I ladri le hanno rubate dopo essersi introdotti nei locali della sede del Centro di educazione ambientale. Il blitz è andato in scena nei giorni scorsi e ieri è stato il Comune a darne notizia. Il furto è avvenuto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ladri a Fontescodella. Sparite undici biciclette destinate al bike sharing

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Blitz dei ladri, rubate le biciclette del bike sharingIn città, undici biciclette del servizio di bike sharing sono state sottratte prima ancora della sua attivazione.

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