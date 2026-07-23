In città, undici biciclette del servizio di bike sharing sono state sottratte prima ancora della sua attivazione. Il furto si è verificato in un'area pubblica, lasciando senza mezzi di trasporto alcune biciclette già pronte per l’uso. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non sono stati identificati i responsabili. Nessuna delle biciclette rubate era ancora stata messa a disposizione degli utenti. La società incaricata del servizio ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Macerata, 23 luglio 2026 – Rubate undici biciclette destinate al bike sharing in città. Il servizio non è ancora partito, ma nel frattempo si è registrato un furto all’interno del parco di Fontescodella, proprio mentre sta si procedendo all’avvio del sistema che avrà il suo info point nel chiosco ristrutturato di viale Trieste, davanti alla sede comunale. Ignoti si sono introdotti nei locali della sede del Centro di Educazione Ambientale e hanno sottratto undici biciclette, destinate alla stazione di bike sharing del parco, la cui gestione è affidata alla cooperativa Risorse. Per introdursi nel fabbricato, i malviventi, non essendo riusciti a forzare le aperture dotate di sistemi antisfondamento, hanno procurato danni strutturali all’edificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blitz dei ladri, rubate le biciclette del bike sharing

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Ladri di biciclette

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