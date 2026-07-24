La Virtus corre | sarà un bolide a tutto gas Ritmo e transizione le due parole d’ordine

La Virtus ha annunciato l’ingaggio di Trent Frazier, confermando la strategia di rafforzare il reparto con un giocatore in grado di accelerare il ritmo di gioco. La scelta si inserisce in un progetto che mira a incrementare i possessi e a privilegiare il gioco in transizione. La società ha comunicato ufficialmente l’accordo senza fornire dettagli sui termini contrattuali. La decisione segue altri acquisti volti a rendere la squadra più dinamica e veloce.

La Virtus cambia passo. Anzi, cambia ritmo. Perché l’ufficialità di Trent Frazier non rappresenta soltanto un tassello in più del mercato bianconero, ma certifica la direzione intrapresa da Alex Mumbrù e Paolo Ronci: costruire una squadra capace di correre, aumentare il numero dei possessi e vivere di transizione. Più che un semplice playmaker, l’americano aggiunge un altro acceleratore a un reparto esterni pensato per non abbassare mai i giri. Frazier entra in un reparto esterni che definire ricco sarebbe riduttivo. Marcus Carr, Rasheed Bello, lo stesso americano appena arrivato, senza dimenticare le alternative Davide Casarin e Tommaso Baldasso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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