Universal Pictures ha acquisito i diritti del film concerto ‘George Michael: The Faith Tour’. Il documentario ripercorre le esibizioni dell'artista durante il tour del 1988-1989, offrendo immagini inedite e performance dal vivo. La produzione è stata distribuita anche da Bleecker Street, divisione dedicata a cinema ed eventi. La pellicola mostra footage mai visto prima e mostra le tappe principali del tour.

Il film concerto George Michael: The Faith Tour è stato acquisito dalla Universal Pictures Content Group e dalla divisione di cinema per eventi di Bleecker Street, Crosswalk. Universal Pictures Content Group pubblicherà il film a livello internazionale e Crosswalk di Bleecker Street pubblicherà il film in Nord America. Girato al Palais Omnisports de Paris-Bercy durante la tappa europea del Faith Tour in 1988, il film presenta filmati mai visti prima di Michael. L’uscita a fine anno. Il film del concerto è diretto dai collaboratori di lunga data di Michael Andy Morahan (“ Last Christmas “; “Faith”; “ Careless Whisper “) e David Austin (George Michael “Freedom Uncut”, “George Michael al Palais Garnier, Parigi”). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La Universal Pictures acquista i diritti del film concerto: ‘George Michael: The Faith Tour’. L’opera offrirà uno sguardo inedito su un artista unico

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