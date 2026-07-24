La Terra dei fuochi a Tavola Rifiuti interrati vicino all’Ombrone scoperti grazie a un cittadino

Notizia in breve

Un cittadino ha segnalato la presenza di rifiuti interrati nei pressi del parco delle Cascine e del torrente Ombrone. L’intervento ha portato alla scoperta di rifiuti sepolti nel terreno, dopo che in passato erano stati trovati sacchi neri abbandonati nella zona. La scoperta avviene in un’area vicina a quella chiamata “Terra dei fuochi”, nota per problemi di gestione dei rifiuti. La zona si trova a Tavola, in un’area prossima a punti di interesse pubblico e naturalistico.