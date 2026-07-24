La Terra dei fuochi a Tavola Rifiuti interrati vicino all’Ombrone scoperti grazie a un cittadino
Un cittadino ha segnalato la presenza di rifiuti interrati nei pressi del parco delle Cascine e del torrente Ombrone. L’intervento ha portato alla scoperta di rifiuti sepolti nel terreno, dopo che in passato erano stati trovati sacchi neri abbandonati nella zona. La scoperta avviene in un’area vicina a quella chiamata “Terra dei fuochi”, nota per problemi di gestione dei rifiuti. La zona si trova a Tavola, in un’area prossima a punti di interesse pubblico e naturalistico.
Non proprio la "Terra dei fuochi", ma poco ci manca. Dopo i sacchi neri, arrivano i rifiuti interrati a Tavola, vicino al parco delle Cascine e al torrente Ombrone. E’ l’ultima scoperta fatta dalla procura di Prato, insieme ai carabinieri forestali e alla polizia locale, in una vasta area che era stata destinata all’interramento dei rifiuti speciali delle lavorazioni di un vivaio gestito da un uomo di origine indiana. Adesso le circa trenta tonnellate di rifiuti speciali, prevalentemente plastica, scoperti in un terreno agricolo di 2.800 metri quadrati, interrati nella zona di Tavola, a Sud-Ovest della città e non distante dal letto del torrente Ombrone, sono state finalmente rimosse. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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