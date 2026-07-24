A 27 anni, Nazarena Savino ha conseguito la quarta laurea con il massimo dei voti, ottenuta martedì 21 luglio. Originaria di Erchie, ha completato anche la terza magistrale. Nonostante la malattia, ha dedicato lo studio alla lotta per i diritti di chi affronta ostacoli quotidiani. La laurea è stata raggiunta dopo anni di impegno, con una tenacia che ha superato ogni difficoltà.

Quarta laurea, la terza magistrale, e ancora il massimo dei voti. Nazarena Savino, 27 anni, di Erchie, martedì 21 luglio è diventata nuovamente dottoressa, conseguendo la laurea magistrale in «Economia e Gestione delle Attività Turistiche e Culturali» con 110 e lode, aggiungendo così un nuovo traguardo a un percorso - accademico e umano - costruito superando ostacoli che sembravano insormontabili. La giovane, che nei mesi scorsi (tra gli altri premi e riconoscimenti) aveva anche ricevuto il sigillo dell’Università del Salento e una menzione speciale per il suo impegno nello studio e nell’inclusione sociale, convive dall’età di 18 anni con una malattia neurologica che le ha fatto perdere l’autonomia nella lettura e nella scrittura e ridotto la mobilità. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - La tenacia e la passione per gli studi più forte della malattia. Nazarena a 27 anni ottiene la quarta laurea: «La dedico ai diritti di chi ogni giorno supera gli ostacoli»

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A female CEO hated her contract husband until he left in anger—then she realized she needed him.

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