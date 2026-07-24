Oltre 550 persone di tutte le età hanno partecipato ieri sera alla Sunset Run, la corsa promossa dall’Ordine dei Commercialisti. La manifestazione, alla settima edizione, si è svolta con partenza e arrivo in centro, con i partecipanti che hanno corso e camminato lungo un percorso urbano. La serata ha visto un grande coinvolgimento, con maglie d’ordinanza di tutti i partecipanti che hanno riempito le strade. Parte del ricavato sarà destinato all’Emporio Caritas.

Il cuore generoso di Prato ieri sera si è tinto di un bel viola luminoso. Oltre 550 persone di tutte le età, tutte in maglia d’ordinanza, hanno corso e camminato con la Sunset Run, la manifestazione sportiva promossa dall’ Ordine dei Commercialisti giunta alla settima edizione. "È stata una bella festa di comunità: al primo posto, anche quest’anno, abbiamo messo l’attenzione alla città e a chi è più fragile, la Sunset Run infatti servirà a sostegno concreto all’ Emporio della Solidarietà – sottolinea il presidente dell’Ordine, Riccardo Iannuzzi – ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo e gli sponsor che ci hanno accompagnato condividendo un bel gesto di generosità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La "Sunset Run" fa il pienone. In 550 per l’Emporio Caritas

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