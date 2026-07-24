Due uomini hanno finto di essere carabinieri e si sono recati a casa di un uomo di 89 anni, sostenendo che la sua auto fosse coinvolta in una rapina. Dopo averlo convinto, i truffatori sono riusciti a farsi consegnare circa 3.500 euro. Tuttavia, sono stati arrestati poco dopo dalle forze dell’ordine, che hanno intercettato l’operazione. L’episodio è avvenuto a Fermo.

Macerata, 24 luglio 2026 – Si presentano a casa di un 89enne di Fermo come (finti) carabinieri facendogli credere che la sua auto sia stata coinvolta in una rapina. E lo convincono a consegnare duemila euro in contanti e oggetti d’oro per altri 1.500 euro. Ma grazie a un’operazione lampo dei carabinieri effettuata insieme alla Compagnia di Macerata, i due malviventi - un 19enne di Pompei e un 36enne residente a Giugliano (Napoli), entrambi disoccupati e già noti alle forze dell'ordine - sono stati fermati e arrestati. E l’intero bottino è stato restituito al legittimo proprietario. Decisivo il ruolo di un carabiniere di Fermo. L’intervento tempestivo dei militari ha consentito di bloccare i due pregiudicati di origini campane, accusati di truffa aggravata ai danni dell’anziano, portando così al completo recupero della refurtiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “La sua auto è coinvolta in una rapina”. Finti carabinieri si fanno consegnare 3.500 euro da un anziano. Ma per loro finisce male: truffatori arrestati

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Auto di lusso rubata intercettata in A1, targhe e carta di circolazione contraffatte: fermato

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