la storia scende in pista scatta monza revival

Notizia in breve

All'autodromo di Monza è iniziato il fine settimana di Monza Revival, evento che riporta in pista veicoli storici e appassionati di motori. La manifestazione, dedicata alla memoria sportiva, si svolge sul circuito che si trasforma in un palcoscenico di velocità e storia. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi piloti e spettatori, con gare e mostre di veicoli d'epoca. L’evento continuerà nei prossimi giorni con varie attività legate al mondo delle corse storiche.