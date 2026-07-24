La storia scende in pista Scatta Monza Revival
All'autodromo di Monza è iniziato il fine settimana di Monza Revival, evento che riporta in pista veicoli storici e appassionati di motori. La manifestazione, dedicata alla memoria sportiva, si svolge sul circuito che si trasforma in un palcoscenico di velocità e storia. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi piloti e spettatori, con gare e mostre di veicoli d'epoca. L’evento continuerà nei prossimi giorni con varie attività legate al mondo delle corse storiche.
Un fine settimana che profuma di storia, velocità e memoria sportiva: Monza Revival debutta questo weekend all’ Autodromo di Monza, trasformando il circuito in un palcoscenico dove il passato torna a vivere. Per due giorni il Tempio della velocità diventa un museo dinamico, attraversato da monoposto, prototipi, Gt e turismo che raccontano oltre mezzo secolo di competizioni, dagli anni Sessanta fino alle soglie del nuovo millennio. Un viaggio nella memoria del motorsport, accompagnato da quel sound inconfondibile che ancora oggi emoziona gli appassionati. Sette le categorie protagoniste. Le Masters Racing Legends riportano in pista le Formula 1 dell’epoca del motore Ford Cosworth V8, fino all’avvento dei turbo: vetture costruite tra il 1966 e il 1985, simboli di un’epoca pionieristica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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