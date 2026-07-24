La salita più famosa del ciclismo
Le ultime due tappe di montagna del Tour de France di quest’anno si sono concluse entrambe all’Alpe d’Huez. È raro che una corsa a tappe finisca due volte nello stesso luogo, ma questa località è stata scelta per entrambe le tappe di montagna. La decisione ha portato a un finale inaspettato, con ciclisti che hanno affrontato la salita in due occasioni diverse. La tappa finale si è disputata interamente nell’area dell’Alpe d’Huez, confermando la sua importanza nel percorso.
Le ultime due tappe di montagna del Tour de France di quest’anno finiscono entrambe nello stesso posto: l’Alpe d’Huez. È inusuale che una moderna corsa a tappe di ciclismo su strada termini per due volte nella medesima località, ma l’Alpe d’Huez vale un’eccezione. Non è la più difficile e nemmeno la più scenografica. Ma è storica: il Tour ci è arrivato oltre 30 volte e proprio sull’Alpe d’Huez ci fu il primo arrivo di sempre in cima a una salita: nel 1952, con vittoria di Fausto Coppi. Ogni volta che il Tour arriva sull’Alpe d’Huez ad aspettare i corridori ci sono centinaia di migliaia di tifosi. Ciclismo a parte, l’Alpe d’Huez è una stazione sciistica e una località di villeggiatura che assomiglia più a una città che a un paesino di montagna. 🔗 Leggi su Ilpost.it
La strada più bella dItalia che apre solo 6 mesi allanno.
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