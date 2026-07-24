La riforma dei porti | la Puglia sfida il governo

La regione Puglia si oppone alla riforma dei porti proposta dal governo, che prevede l’istituzione di una nuova società, Porti spa, accanto alle attuali Autorità di sistema portuale. La regione ha annunciato che non collaborerà con il nuovo ente e manterrà le proprie autorità portuali. La decisione è stata comunicata nei giorni scorsi, senza indicare future azioni legali o accordi alternativi. La posizione della Puglia riguarda esclusivamente la riforma, senza ulteriori dettagli.

La Puglia dice no alla riforma dei porti presentata dal Governo che, accanto alle attuali Autorità di sistema, prevede l’istituzione della nuova società Porti spa. In conferenza delle Regioni, la riforma è passata a maggioranza, sì espresso anche dall’Anci, l’Associazione dei Comuni, ma diverse Regioni sul mare e con strutture portuali importanti, ancorché guidate dal centrosinistra, hanno detto no. E sono oltre alla Puglia, che ha gli scali di Bari, Brindisi e Taranto, tutti sede di Authority, la Campania, che ha Salerno, l’Emilia-Romagna con Ravenna, la Toscana con Livorno e la Sardegna con Cagliari. Il no della Puglia è stato espresso ieri dall’assessore alla Sanità, Donato Pentassuglia, in raccordo con Raffaele Piemontese, assessore ai Trasporti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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