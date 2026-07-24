La preside stacanovista che non va in vacanza | Resto a scuola anche a luglio e agosto Alla ripresa delle lezioni deve essere tutto pronto
Una preside ha annunciato che rimarrà a scuola anche durante luglio e agosto, senza prendere vacanze. Ha spiegato di voler preparare tutto in vista della ripresa delle lezioni, dedicando i fine settimana al lavoro. La dirigente ha sottolineato di non prendersi pause estive e di essere presente in istituto anche nei mesi più caldi dell’anno, mantenendo un impegno costante.
Il mito dell'estate a scuola, eppure la preside lavora senza sosta concedendosi solo i fine settimana, come durante il resto dell'anno. È il caso della dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Cappuccini di Brindisi, Rosetta Carlino, che per non alterare gli equilibri e per garantire le meritate vacanze al personale scolastico, va in ferie ad ottobre, lavorando dal lunedì al venerdì anche a luglio e ad agosto. «Alcuni miei collaboratori - spiega la prof 58enne - hanno genitori molto anziani di cui si prendono cura personalmente. Non me la sentirei di chiedere loro di garantire la presenza a scuola. Molti documenti richiedono esclusivamente la mia firma, motivo per cui preferisco occuparmene direttamente». 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it
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