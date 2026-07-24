La preside stacanovista che non va in vacanza | Resto a scuola anche a luglio e agosto Alla ripresa delle lezioni deve essere tutto pronto

Notizia in breve

Una preside ha annunciato che rimarrà a scuola anche durante luglio e agosto, senza prendere vacanze. Ha spiegato di voler preparare tutto in vista della ripresa delle lezioni, dedicando i fine settimana al lavoro. La dirigente ha sottolineato di non prendersi pause estive e di essere presente in istituto anche nei mesi più caldi dell’anno, mantenendo un impegno costante.