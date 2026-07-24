In Italia, più della metà delle famiglie ha almeno un animale domestico, con una stima di oltre 65 milioni di animali presenti sul territorio. La pet economy sta crescendo e non è più considerata una nicchia economica, coinvolgendo un ampio segmento di consumatori. La diffusione di animali da compagnia influenza diversi settori, dai servizi alla produzione di alimenti e accessori. La presenza di animali domestici è diffusa in tutto il paese, coinvolgendo diverse fasce di reddito e età.

In Italia, oltre il cinquanta per cento delle famiglie convive con almeno un animale domestico e si stima la presenza di più di 65 milioni di animali da compagnia sul territorio. Sul piano economico, l’ecosistema dei prodotti e servizi destinati agli animali domestici genera oltre 5,3 miliardi di euro di fatturato annuo, di cui circa 4,2 miliardi nella sola alimentazione (Circana 2026). Questi numeri, che verranno approfonditi successivamente nei vari capitoli di questo volume, non raccontano solo una dinamica di consumo in espansione, ma l’emergere di un ambito che interseca in modo strutturale scelte di spesa, organizzazione della vita quotidiana e pratiche di cura. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La pet economy non è più una nicchia economica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Pet Economy: How China Hijacked Your Dog's Life

Notizie e thread social correlati

Dalla storia della cagnolina Greta nasce una startup per i proprietari di animali, nel boom della pet economy da 5,3 miliardiUna startup ha lanciato una piattaforma dedicata ai proprietari di animali, nata dall’esperienza di una donna con la suo cagnolina affetta da un...

Pet economy: il mercato del benessere animale vola a 5,3 miliardiIl settore del benessere animale in Italia ha raggiunto un valore di 5,3 miliardi di euro, con un aumento consistente negli ultimi anni.

Si parla di: Marcare il territorio | La pet economy non è più una nicchia economica.

La pet economy in Sardegna: quasi 800 le imprese che si occupano di animali domesticiLa pet economy: un business che si occupa di servizi di cura e assistenza per gli animali domestici, produzione di cibi e oggetti, riproduzione e allevamento. In Sardegna sono 771 le imprese attive ... unionesarda.it

Sardegna, la nuova frontiera è la Pet Economy: la passione per gli animali sta creando nuovo lavoroNon è più solo una questione di affetto, ma un pilastro dell’economia reale. In Sardegna il settore che ruota attorno agli animali domestici è in pieno fermento, con un esercito di 771 imprese che ... vistanet.it