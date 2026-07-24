Stasera è la ’notte delle civette’. A partire dalle 20.30 al Centro fauna selvatica Il Pettirosso di Modena, in via Nonantolana 1217, vengono liberati oltre 40 esemplari di civetta salvati nei mesi scorsi. Le civette provengono da diverse località, alcune sono state recuperate dai volontari, altre premurosamente portate da cittadini. Dopo essere state trovate in precarie condizioni di salute, spesso implumi e non ancora autonome, tutte le civette sono pronte per tornare alla vita in libertà. All’evento partecipano i volontari del Centro, guidati dal responsabile Piero Milani. Si può assistere all’iniziativa e alcune persone del pubblico vengono invitate ad aprire le gabbiette per la liberazione degli uccelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ’notte delle civette’ al Pettirosso

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il canto della civetta di notte

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