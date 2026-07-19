benevento al via la xiv edizione de la notte delle streghe

È tutto pronto per “La Notte delle Streghe”, l’evento che prende il via venerdì prossimo nel centro storico di Benevento e che si concluderà domenica, 26 luglio. Ad anticiparlo è Adriana Francesca, presidente dell’associazione di promozione sociale “Sannitamania”, organizzatrice della manifestazione, che attira nel capoluogo sannita migliaia di visitatori e curiosi. La Notte delle Streghe nasce quattordici anni fa con l’obiettivo di far conoscere e valorizzare la leggenda delle Janare di Benevento, insieme ai riti, alle credenze e alle tradizioni che gli anziani hanno tramandato per generazioni attraverso i racconti intorno al fuoco. Nel corso degli anni, la manifestazione ha raccontato la storia di queste donne, esperte conoscitrici delle erbe officinali, della medicina naturale e delle antiche pratiche magiche. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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