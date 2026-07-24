La moglie di Leclerc è incinta? I trucchi in stile Anne Hathaway e la teoria del 2 agosto | cosa sappiamo

Le voci sulla gravidanza di Alexandra Saint Mleux, moglie di un pilota di Formula 1, circolano da mesi. Le indiscrezioni si sono alimentate attraverso foto delle vacanze a Saint-Tropez e un video pubblicato durante il GP d'Ungheria, che alcuni interpretano come segnali di una possibile gravidanza. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali né comunicati che attestino la notizia.

Dalle vacanze a Saint-Tropez fino all'ultimo video al GP d'Ungheria che non lascerebbe spazio a dubbi: le voci sulla gravidanza di Alexandra Saint Mleux, moglie di Charles Leclerc, si rincorrono da mesi. Ma tra outfit strategici in stile Anne Hathaway e le teorie su presunte date fortunate, la coppia tace. Alcuni indizi però sembrano parlare per loro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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