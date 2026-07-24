La moglie di Leclerc è incinta? I trucchi in stile Anne Hathaway e la teoria del 2 agosto | cosa sappiamo

Da fanpage.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le voci sulla gravidanza di Alexandra Saint Mleux, moglie di un pilota di Formula 1, circolano da mesi. Le indiscrezioni si sono alimentate attraverso foto delle vacanze a Saint-Tropez e un video pubblicato durante il GP d'Ungheria, che alcuni interpretano come segnali di una possibile gravidanza. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali né comunicati che attestino la notizia.

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Dalle vacanze a Saint-Tropez fino all'ultimo video al GP d'Ungheria che non lascerebbe spazio a dubbi: le voci sulla gravidanza di Alexandra Saint Mleux, moglie di Charles Leclerc, si rincorrono da mesi. Ma tra outfit strategici in stile Anne Hathaway e le teorie su presunte date fortunate, la coppia tace. Alcuni indizi però sembrano parlare per loro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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