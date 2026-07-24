La Maserati che mancava | Grecale Modena V6

Una nuova versione della Maserati Grecale arriva con il motore V6 Modena. La casa automobilistica ha rivisto l’estetica del veicolo e aggiornato l’interno, oltre ad aggiungere questa motorizzazione alla gamma. La versione Modena si distingue per un design rinnovato e per il propulsore V6, assente nelle precedenti varianti della Grecale. La vettura sarà disponibile nelle concessionarie a breve.

Maserati aggiorna la Grecale affinando l'impostazione stilistica, introducendo importanti novità nell'abitacolo e ampliando la gamma motori con un'inedita declinazione del propulsore V6. L'aggiornamento punta a consolidare la posizione del D-SUV modenese nel segmento dei modelli ad alte prestazioni, offrendo un'alternativa di carattere a chi cerca il coinvolgimento di guida tipico del marchio abbinato alla versatilità dell'assetto a ruote alte., Poche novitàSotto il profilo estetico, il restyling lavora sulle proporzioni del frontale per enfatizzare lo "shark nose" e allargare visivamente la sezione anteriore. I designer sono intervenuti sulle prese d'aria laterali e sulla griglia principale, che adotta soluzioni specifiche differenziate tra le varianti a combustione e la full-electric Folgore. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Maserati Grecale Modena

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